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«Салават Юлаев» сохранил весь тренерский штаб во главе с Козловым на следующий сезон

«Салават Юлаев» сохранил весь тренерский штаб во главе с Козловым на следующий сезон
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«Салават Юлаев» сохранил весь тренерский штаб во главе с Виктором Козловым на следующий сезон, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Сообщается, что контракты продлены с Виктором Козловым, Николаем Цулыгиным, Константином Кольцовым, Олегом Филимоновым и Андрианом Вальво.

Напомним, уфимский клуб по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занял второе место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» уступил в шестиматчевой серии «Адмиралу» (2-4). Этот сезон был дебютным для Виктора Козлова на посту главного тренера уфимского клуба.

Ранее клуб объявлял о продлении контракта с Александром Хмелевски. Американец стал лучшим снайпером уфимской команды в прошедшем чемпионате. Он забросил 26 шайб и отдал 22 голевые передачи, набрав в общей сложности 48 очков за 67 матчей.

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