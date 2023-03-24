Защитник «Металлурга» — о вылете из плей-офф: оправданий нет, уходим в отпуск

Защитник «Металлурга» Алексей Маклюков прокомментировал вылет магнитогорского клуба из плей-офф КХЛ. «Магнитка» в четырёх матчах уступила в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ с «Авангардом».

«Серия с «Авангардом» для нас сложилась ужасно: 0-4 во втором раунде… Никаких оговорок быть не может, что это была равная борьба или ещё что-то. Во второй раунд просто так команды не выходят. Поэтому оправдания нам нет. Проиграли заслуженно. Соперник больше хотел. Больше нечего сказать.

Был ли момент в серии с «Авангардом», когда можно было перевернуть всё в обратную сторону? Не знаю. Такого момента не вспомню. Но, наверное, любой матч зацепи, хотя бы один: будь то первая игра, вторая, третья или даже сегодня — неизвестно, как бы это перевернулось. Но мы этого не сделали. Поэтому отсюда результат. Вратарь «Авангарда» Демченко — неплохой вратарь, никто ничего не говорит. Но то, как играет у них вся пятёрка, все это видели. Куча шайб блокируется, куча шайб… А стоило шайбе долететь до ворот, у них возникали проблемы. Поэтому да, заслуга Демченко есть, но здесь не меньше заслуга его партнёров.

Хотелось бы извиниться перед болельщиками от всей команды, что не того они ожидали. Даже этот счёт 0-4, если не смотреть игры, получается, в одну калитку проиграли. Здорово, что до последнего за нас болели. Даже сегодня, когда было уже всё понятно, сидели на трибунах, смотрели матч до финальной сирены. Оправданий нет. Уходим в отпуск», — цитирует Маклюкова пресс-служба клуба.

В прошлом сезоне КХЛ «Металлург» дошёл до финала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил ЦСКА. Магнитогорский клуб вёл в серии со счётом 3-1, однако не смог завершить её победой. По итогам прошедшей регулярки КХЛ «Металлург» занял пятое место в таблице Восточной конференции КХЛ.