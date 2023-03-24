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«Задача выполнена». Гендиректор «Салавата» — о продлении контрактов с тренерским штабом

«Задача выполнена». Гендиректор «Салавата» — о продлении контрактов с тренерским штабом
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал подписание контрактов с тренерским штабом уфимского клуба в полном составе.

«Мы договорились о продлении контракта с тренерским штабом. Одной из задач штаба в прошлом сезоне было формирование новой команды. Она выполнена. Если бы мы понимали, что у этих специалистов не получается работа с коллективом, что мы идём в неправильном направлении, то мы бы не продлевали контракты с тренерами. Результат в завершившемся сезоне, к сожалению, нас не удовлетворяет, но ни у кого из нас нет обречённости и неуверенности в завтрашнем дне», — цитирует Баширова пресс-служба уфимского клуба.

Напомним, уфимский клуб по итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ занял второе место в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Салават Юлаев» уступил в шестиматчевой серии «Адмиралу» (2-4). Этот сезон был дебютным для Виктора Козлова на посту главного тренера уфимского клуба.

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