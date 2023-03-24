Генеральный менеджер «Торпедо» рассказал о бюджете клуба на следующий сезон КХЛ

Генеральный менеджер «Торпедо» Максим Гафуров рассказал о бюджете клуба на следующий сезон КХЛ и о спросе на игроков нижегородского клуба.
«Какой будет бюджет? Хочется сказать: «Связь плохая, я вас не слышу» (улыбается). Пока мы ориентируемся на пол зарплат, бюджет клуба остаётся в тех же рамках. Наверное, если мы найдём внутри ресурсы и как-то перестроимся, чтобы увеличить бюджет выше пола… Пользуясь случаем, жду всех спонсоров, ссылка в описании (смеётся).
Летом мы говорили о том, что важно молодым ребятам дать шанс, дать им развиваться. Мы остались в тех же рамках. Ну а потом аппетит приходит во время игры. После четвёртой игры со СКА один из экспертов мне сказал, что мы выиграли кубок зрительских симпатий, а это очень важное достижение. Мы рассчитываем на прогресс в следующем сезоне. У всего тренерского штаба подписаны контракты на следующий сезон.
Насколько поменяется состав «Торпедо»? Спрос действительно есть на всех — начиная от игроков, заканчивая Галиной, нашим клининг-менеджером, которая приносит нам удачу (улыбается). Разумеется, хочется всех сохранить и сделать шаг вперёд. Думаю, мы уже сформировали скелет, теперь надо обрасти мясом и точечно усилить определённые позиции», — сказал Гафуров в эфире «КХЛ ТВ».
«Торпедо» закончило свой сезон поражением в серии плей-офф полуфинала Западной конференции КХЛ с питерским СКА со счётом 0-4. В первом раунде плей-офф нижегородский клуб оказался сильнее московского «Динамо» в шести матчах. Руководство клуба сообщило о сохранении всего тренерского штаба «Торпедо» на следующий сезон.
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