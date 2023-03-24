Карандин: Ларионов допустил ошибку. Даже Тарасов, Тихонов и Юрзинов иногда играли по счёту

Один из лучших арбитров в истории отечественного хоккея Юрий Карандин считает, что тренерский штаб Игоря Ларионова мог скорректировать игру «Торпедо» в четвёртом матче серии плей-офф со СКА, чтобы довести его до победы. Напомним, в четвёртом матче серии нижегородский клуб выигрывал со счётом 3:1 в середине третьего периода, однако уступил 3:5 и завершил серию сухим поражением.
«Игорь Ларионов отработал отличный сезон, уверенно гнул свою линию. Но меня удивило, что по ходу матчей именно в плей-офф он не менял тактику. Даже наши легенды — Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов, Владимир Юрзинов, обладая супермастеровитыми составами, в какие-то решающие отрезки матчей позволяли себе скорректировать свой атакующий стиль и играть по счёту. У Ларионова был куда более скромный состав, но все 60 минут он играл в один хоккей.
В последнем матче серии молодёжь «Торпедо» при счёте 3:1 в середине третьего периода заслуживала победы. Но, на мой взгляд, на этом отрезке тренеры не смогли ей помочь и оперативно внести изменения в тактику, это ошибка. Тяжело было смотреть, как после финальной сирены некоторые мальчишки плакали. Такие обидные поражения могут надломить молодёжь», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.
Руководство «Торпедо» сообщило, что тренерский штаб клуба в полном составе продолжит работу в новом сезоне КХЛ. Этот сезон был первым для Игоря Ларионова на посту главного тренера клуба КХЛ.
- 24 марта 2023
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