Белорусский клуб «Динамо-Молодечно» расторг контракт с нападающим Николаем Жердевым, сообщает пресс-служба клуба. Россиянин подписал контракт с клубом в конце октября 2022 года.

В 33 матчах за клуб Жердев забросил пять шайб и отдал 12 голевых передач. 12 октября российский хоккеист покинул минскую «Юность», за которую сыграл 14 матчей регулярного чемпионата и набрал четыре (3+1) очка. Он выступал за коллектив из столицы Беларуси с августа.

Россиянин выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» (2003–2008), «Нью-Йорк Рейнджерс» (2008–2009) и «Филадельфию Флайерз» (2010–2011). В общей сложности у него 436 встреч и 261 (115+146) балл.

С 2009 года Жердев играл за различные клубы КХЛ. Всего в КХЛ на его счету 213 (71+142) результативных баллов в 358 матчах. В плей-офф Кубка Гагарина форвард провёл 50 встреч, забросил восемь шайб и отдал 11 передач (19 очков).