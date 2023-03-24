Панин: «Салават» тотально доминировал в серии с «Адмиралом», но Серебряков нас переиграл

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин подвёл итоги серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Адмиралом» и отметил игру вратаря дальневосточной команды Никиты Серебрякова. Уфимский клуб уступил в шести матчах и закончил сезон.

«В чём система «Адмирала» заключалась? В том, что они весь сезон играли по одной системе, играли в откат и на контратаках забивали. В принципе, они и с нами так играли. И мы это знали. Но есть форс-мажорные обстоятельства, которые мешают. Начало их атаки было выбросом. Они хорошо играли в обороне. Переиграл же нас Серебряков. Задача тренера — поставить систему.

У нас также работала наша система — мы создавали моменты, угрожали воротам соперника. С овертаймами мы сыграли 21 период. Полностью провалили мы один период, когда во Владивостоке при счёте 2:0 встали в третьем периоде. Ну, из оставшихся двух матчей можно взять отрезки игры, из которых наберётся два периода, которые мы провели неудачно. Но в остальном было тотальное доминирование. Если бы мы вчистую проиграли «Адмиралу», то был бы другой разговор.

Очень хорошо сыграл вратарь «Адмирала». Если посмотреть статистику по созданным моментам, то мы создали моментов на много-много игр вперёд. Голкипер соперника все их зачистил. Понятно, что есть тренерская рука в системе обороны «Адмирала», но вратарь в плей-офф играет очень большую роль», — цитирует Панина Sport24.

По итогам регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» занял второе место в таблице Восточной конференции. Голкипер «Адмирала» Серебряков в плей-офф одержал пять побед в 10 матчах с процентом отражённых бросков 94,3%.