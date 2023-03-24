Главный тренер СКА Ротенберг: я никогда не устаю, хоккей даёт мне силы и энергию

Главный тренер СКА Роман Ротенберг рассказал, что хоккей даёт ему силы и энергию, и сообщил о своём опыте до того, как он встал у руля команды КХЛ. Специалист стал помощником главного тренера СКА в 2021 году, а весной 2022 года стал руководить тренерским штабом питерского клуба.

«Помогает весь мой жизненный опыт, я видел многое. У меня отец – тренер, я всё это видел с трёх лет. Были сборы по дзюдо, но это не меняет подхода. И я всё это впитывал. Весь мой опыт складывается из того, что я отработал с командой в разных качествах до того, как стал тренером. Моя задача простая – помогать команде выигрывать. Когда это получается, всё хорошо, когда не получается, нужно задуматься и что-то улучшить, развиваться каждый день.

Хоккей даёт мне силы, энергию. Это постоянная работа над собой. Мы летние сборы проводим со всей командой. Я на себя смотрю, что бы я хотел сделать, чтобы мне лучше самому подготовиться к сезону. Я десять лет занимался профессиональным хоккеем, и это серьёзный срок.

Знаете, я никогда не устаю, но я всегда за развитие и саморазвитие. Как только человек останавливается в развитии, то ему уже не так интересно становится. Потому что он уже выиграл не раз и это всё работало вчера. Но то, что работало вчера, уже сегодня не работает, нужно что-то новое – внести в команду новые упражнения, тактику, новые фразы, нельзя повторяться. И, когда человек развивается, это не может быть скучно. Он не может устать, нужно только дальше развиваться, заниматься саморазвитием, и тогда это очень интересно. Я точно не устал от хоккея», — цитирует Ротенберга официальный сайт КХЛ.

СКА прошёл в финал Западной конференции КХЛ, где ожидает соперника из пары ЦСКА — «Локомотив». Питерский клуб в первом раунде плей-офф обыграл минское «Динамо» в шести матчах, а в полуфинале Западной конференции всухую обыграл «Торпедо».