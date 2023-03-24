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Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам для игроков 37+ лет, обогнав Буцика

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в концовке встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс». 37-летний нападающий забил 41-й гол в нынешнем сезоне.

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин вышел на единоличное второе место в истории лиги по количеству шайб, заброшенных в одном регулярном чемпионате игроком в возрасте 37+ лет. По этому показателю россиянин обошёл легендарного нападающего Джонни Буцика (40 в сезоне-1972/1973). Рекорд принадлежит великому канадскому хоккеисту Горди Хоу (44 в сезоне-1968/1969).

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 6:1.