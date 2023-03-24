Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам для игроков 37+ лет, обогнав Буцика

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в концовке встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс». 37-летний нападающий забил 41-й гол в нынешнем сезоне.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин вышел на единоличное второе место в истории лиги по количеству шайб, заброшенных в одном регулярном чемпионате игроком в возрасте 37+ лет. По этому показателю россиянин обошёл легендарного нападающего Джонни Буцика (40 в сезоне-1972/1973). Рекорд принадлежит великому канадскому хоккеисту Горди Хоу (44 в сезоне-1968/1969).
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 6:1.
- 24 марта 2023
-
16:52
-
16:30
-
16:23
-
15:40
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:43
-
12:17
-
11:55
-
11:36
-
11:15
-
10:55
-
10:35
-
10:10
-
09:55
-
09:50
-
09:36
-
09:15
-
09:00
-
08:36
-
08:24
-
08:00
-
07:52
-
07:47
-
07:13
-
07:12
-
07:03
-
06:58
-
06:54
-
06:54
-
06:47