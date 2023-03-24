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Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам для игроков 37+ лет, обогнав Буцика

Овечкин вышел на второе место в истории НХЛ по голам для игроков 37+ лет, обогнав Буцика
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в концовке встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс». 37-летний нападающий забил 41-й гол в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Шири – 10:15 (5x5)   2:0 Манта (Овечкин, Кузнецов) – 10:33 (5x5)   3:0 Дауд (Протас) – 21:27 (5x5)   4:0 Бекстрём (Строум, Карлсон) – 28:12 (5x4)   5:0 Карлсон (Бекстрём, Строум) – 41:04 (5x4)   5:1 Зайцев (Дикинсон, Джонсон) – 43:08 (5x5)   6:1 Овечкин – 54:56 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин вышел на единоличное второе место в истории лиги по количеству шайб, заброшенных в одном регулярном чемпионате игроком в возрасте 37+ лет. По этому показателю россиянин обошёл легендарного нападающего Джонни Буцика (40 в сезоне-1972/1973). Рекорд принадлежит великому канадскому хоккеисту Горди Хоу (44 в сезоне-1968/1969).

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 6:1.

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