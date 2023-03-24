У Робертсона 216 очков в первых 200 играх. Больше у 5 активных игроков, включая 3 россиян

Нападающий «Даллас Старз» Джейсон Робертсон отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз». Для американского форварда эта встреча стала 200-й в НХЛ.
Как отмечает пресс-служба лиги, Робертсон за карьеру в НХЛ успел забросить 99 шайб, отдать 117 результативных передач и суммарно набрать 216 очков. Американец вышел на шестое место среди действующих игроков по количеству баллов, набранных в дебютных 200 матчах в лиге. Больше удалось набрать лишь пятерым: Сидни Кросби (277: 91+186), Евгению Малкину (251: 95+156), Александру Овечкину (240:123+117), Коннору Макдэвиду (238: 80+158) и Кириллу Капризову 238 (113+119).
Напомним, в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходила встреча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которой «Даллас Старз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 3:2.
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