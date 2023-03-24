Павел Дацюк ответил на вопрос, сильно ли обновится «Авто» в следующем сезоне

Консультант по развитию хоккеистов ХК «Автомобилист» Павел Дацюк рассказал, какие ближайшие планы и задачи есть у молодёжной команды. Кроме того, специалист ответил на вопрос, сильно ли обновится «Авто» в новом сезоне.

«Ближайшие планы и задачи? У нас часть хоккеистов, возможно, уйдёт в команду ВХЛ. Нам надо будет пополнить ряды. И сейчас мы просматриваем тех, кто может занять их место в команде на следующий сезон. И также мы хотим посмотреть и в дальнейшем держать на карандаше тех ребят, которые могут пополнить состав команды через год. Сейчас мы пробуем оценить их состояние – физическое и техническое. Но также мы пока не можем форсировать этот процесс, потому что у ребят идут свои юношеские чемпионаты, игры, где они должны показывать результаты в своих командах. А через пару недель у нас будет возможность провести просмотровые тренировки.

Сильно ли обновится команда в следующем сезоне? Тяжело сейчас это сказать. У нас есть 13–14 человек, которые точно останутся на следующий год. Но итоги будем подводить уже после турнира в Тольятти в апреле. Этот турнир даст возможность проявить себя игрокам, которые приедут к нам на просмотр. Наша команда там будет собрана в основном из претендентов на попадание в состав», — приводит слова Дацюка официальный сайт «Автомобилиста».

Напомним, екатеринбургская команда вылетела в первом раунде плей-офф КХЛ от «Металлурга». «Автомобилист» уступил магнитогорцам в семи матчах (3-4).