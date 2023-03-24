В мае состоится турне сборной России U25. Команда сыграет с Беларусью и Казахстаном

Сборная молодых звёзд России — Россия U25 — проведёт турне с национальной командой Беларуси, сообщает официальный телеграм-канал ФХР.
Отмечается, что целью этого соревнования станет укрепление сотрудничества между дружественными странами. Кроме того, турне поможет подготовить кандидатов в национальную команду России. В соревновании также поучаствует и сборная Казахстана. Турнир пройдёт со 2 по 16 мая в городах трёх стран. В России матчи состоятся в Челябинске, Красноярске и Туле.
Челябинск:
2 мая, Россия 25 – Беларусь;
3 мая, Россия 25 – Беларусь.
Астана, Казахстан (турнир трёх команд):
5 мая, Казахстан – Россия 25;
6 мая, Россия 25 – Беларусь.
Красноярск:
9 мая, Россия 25 – Беларусь.
Тула:
12 мая, Россия 25 – Беларусь;
13 мая, Россия 25 – Беларусь.
Минск, Беларусь:
15 мая, Беларусь – Россия 25;
16 мая, Беларусь — Россия 25.
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