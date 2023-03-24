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Владелец «Вашингтона» поздравил Овечкина с выходом на второе место в истории НХЛ по голам

Владелец «Вашингтона» поздравил Овечкина с выходом на второе место в истории НХЛ по голам
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Владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис поздравил российского нападающего Александра Овечкина с выходом на второе место в истории НХЛ по количеству голов. В честь 37-летнего капитана была устроена церемония перед матчем регулярного чемпионата с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7).

«Я люблю тебя, Алекс. Не останавливайся, продолжай в том же духе!» — приводит слова Леонсиса пресс-служба столичного клуба.

Напомним, встреча с «Коламбусом» состоялась в ночь с 21 на 22 марта в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Победу одержали «Блю Джекетс» со счётом 7:6. В нынешнем сезоне 37-летний Овечкин принял участие в 67 матчах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 41 шайбу и отдал 30 результативных передач.

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