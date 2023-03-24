Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Боб Хартли ответил на вопрос, видит ли в нынешнем «Авангарде» своё наследие

Боб Хартли ответил на вопрос, видит ли в нынешнем «Авангарде» своё наследие
Аудио-версия:
Комментарии

Консультант хоккейной академии «Авангарда» и бывший главный тренер Боб Хартли рассказал, видит ли в нынешней команде своё наследие.

«Вижу ли я в нынешнем «Авангарде» своё наследие? Понятно, что в команде остались хоккеисты, которые играли, когда тренировал я. Но дело не в системе, о которой любят говорить фанаты и журналисты. Дело в деталях. Именно из них строится система, и именно они представляют её ценность. Если есть система без определённых нюансов, то никакой ценности в ней не будет. Когда ты изо дня в день прорабатываешь нюансы, они буквально врастают в мышечную память, и ты на автомате их воспроизводишь. Нужно отметить Михаила Кравца, который проделал большую работу. Он большой молодец», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
Убойная смесь таланта и опыта и умница Кравец. Как «Авангард» стал машиной в плей-офф КХЛ
Убойная смесь таланта и опыта и умница Кравец. Как «Авангард» стал машиной в плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023