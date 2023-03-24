Хартли — о Рябыкине: он попал в идеальный шторм, Диме было нужно больше времени

Консультант хоккейной академии «Авангарда» и бывший главный тренер Боб Хартли поделился мнением о работе экс-наставника омичей Дмитрия Рябыкина.
«Дмитрий Рябыкин попал в идеальный шторм. 12 матчей на выезде — это не лучший способ начать сезон для любого тренера, будь он молодым или ветераном. Сейчас мы видим важность Корбана Найта для команды, но в тот момент у него было повреждение, Ткачёв был не в лучшей физической форме. Демченко только набирал обороты. Вы видите, как он играет сейчас, он просто невоспетый герой этой команды.
Диме было нужно больше времени. Что бы ни произошло в Омске или Магнитогорске, это не изменило моего отношения к Дмитрию Рябыкину. Если я когда-нибудь снова займу тренерскую должность и Дима будет свободен, то позвоню ему одному из первых. Он — друг. Он самый преданный человек, которого я когда-либо видел. Он может быть отличным ассистентом и отличным главным тренером. В этом у меня нет никаких сомнений», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 24 марта 2023
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