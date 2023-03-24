Большинство генменеджеров НХЛ за проведение Кубка мира. Инсайдер назвал приоритетный месяц

Журналист и инсайдер TSN Даррен Дрегер рассказал о реакции генеральных менеджеров Национальной хоккейной лиги на возможность проведения Кубка мира.

«Что ж, это было неприятное напоминание — и давайте назовём это неофициальным внезапным опросом. Потому что только 26 из 32 генеральных менеджеров НХЛ осмелились выбрать участие, но 23 из них заявили, что поддерживают идею Кубка мира по хоккею — кстати, и Олимпийские игры, если хотите пойти по этому пути. Трое, которые сказали, что они не заинтересованы, говорят это из-за страха травм. Они не хотят дополнительных матчей за пределами Национальной хоккейной лиги, потому что считают, что у игроков и так достаточно дел. А теперь вот кое-что интересное: Лу Ламорелло из «Нью-Йорк Айлендерс» говорит, что он поддерживает Кубок мира по хоккею, но в межсезонье, чтобы можно было провести тренировочный сбор, который опять-таки может уменьшить количество травм. Интересно отметить, что большинство генеральных менеджеров, выступающих за возвращение Кубка мира, также хотят его проведения в сентябре. Не в феврале — из-за дедлайна обменов, из-за надвигающегося плей-офф, и мы знаем, что Ассоциация игроков НХЛ, похоже, акцентирует внимание на феврале 2025 года», — приводит слова Дрегера TSN.