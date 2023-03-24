Второй бомбардир «Северстали» ответил на вопрос, останется ли в клубе в следующем сезоне

Защитник «Северстали» Робин Пресс ответил на вопрос, останется ли он в команде на следующий сезон.

«Рад приветствовать вас, дорогие болельщики! Действительно, у меня нет контракта на будущий сезон! На сегодняшний день мне больше нечего сказать», — приводит слова Пресса официальный телеграм-канал «Северстали».

Отметим, что шведский защитник стал вторым бомбардиром команды в регулярном чемпионате. Пресс принял участие в 64 встречах, в которых забросил 11 шайб и отдал 31 результативную передачу, суммарно набрав 42 очка. Швед всего лишь на один балл отстал от нападающего Игоря Гераськина (43). Кроме того, Пресс стал вторым бомбардиром «Северстали» в плей-офф, записав на свой счёт 6 (2+4) очков в семи встречах.