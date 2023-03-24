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Трибуны скандируют «Ови! Ови!» после гола Овечкина. Видео

Трибуны скандируют «Ови! Ови!» после гола Овечкина. Видео
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Болельщики эмоционально отреагировали на гол российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поразившего ворота «Чикаго Блэкхоукс» (6:1) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

После того как 37-летний капитан «столичных» забросил шайбу, фанаты «Кэпс» начали скандировать «Ови! Ови!» Форвард отличился на 55-й минуте встречи, убежав «один на один» с голкипером «ястребов» Антоном Худобиным, и эффектно обыграл соперника. Россиянин установил итоговый счёт встречи — 6:1.

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Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 6:1.

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