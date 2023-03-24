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Ак Барс — Адмирал. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Радулов эмоционально обратился к одноклубнику во время матча с «Адмиралом»

Радулов эмоционально обратился к одноклубнику во время матча с «Адмиралом»
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В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит пятый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает владивостокский «Адмирал». После первого периода счёт равный — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В ходе первого периода случился эпизод, когда капитан казанской команды Александр Радулов эмоционально обратился к своему одноклубнику. Хоккеисты находились на скамейке запасных.

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Отметим, что счёт в серии — 3-1 в пользу «Ак Барса». В случае сегодняшней победы казанская команда выиграет серию и выйдет в финал Восточной конференции. Там подопечные Зинэтулы Билялетдинова встретятся с «Авангардом». В случае поражения команды сыграют во Владивостоке 26 марта.

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