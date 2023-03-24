Кузнецов вышел на третье место в истории «Вашингтона» по сезонам с 40+ передачами

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (6:1). Для 30-летнего форварда этот ассист стал 40-м в нынешнем сезоне.

Как отмечает пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере», Кузнецов в шестой раз смог добраться до отметки в 40+ результативных передач в рамках одного регулярного чемпионата. По этому показателю нападающий вышел на третье место в клубной истории, сравнявшись с Майком Ридли. Лишь два хоккеиста смогли провести больше сезонов с 40+ ассистами: Александр Овечкин (7) и Никлас Бекстрём (12).

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 6:1.