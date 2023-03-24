Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Адмирал. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кузнецов вышел на третье место в истории «Вашингтона» по сезонам с 40+ передачами

Кузнецов вышел на третье место в истории «Вашингтона» по сезонам с 40+ передачами
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс» (6:1). Для 30-летнего форварда этот ассист стал 40-м в нынешнем сезоне.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Шири – 10:15 (5x5)   2:0 Манта (Овечкин, Кузнецов) – 10:33 (5x5)   3:0 Дауд (Протас) – 21:27 (5x5)   4:0 Бекстрём (Строум, Карлсон) – 28:12 (5x4)   5:0 Карлсон (Бекстрём, Строум) – 41:04 (5x4)   5:1 Зайцев (Дикинсон, Джонсон) – 43:08 (5x5)   6:1 Овечкин – 54:56 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как отмечает пресс-служба «Вашингтона» в «Твиттере», Кузнецов в шестой раз смог добраться до отметки в 40+ результативных передач в рамках одного регулярного чемпионата. По этому показателю нападающий вышел на третье место в клубной истории, сравнявшись с Майком Ридли. Лишь два хоккеиста смогли провести больше сезонов с 40+ ассистами: Александр Овечкин (7) и Никлас Бекстрём (12).

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 6:1.

Материалы по теме
Два очка Овечкина и передача Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Чикаго»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023