Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к главному тренеру минского «Динамо» Крэйгу Вудкрофту. Белорусский клуб и команда президента провели совместную тренировку. После неё Лукашенко поговорил с канадским наставником.

«Если бы в Америке и Канаде столько руководители делали для хоккея, сколько у нас, они бы в космосе были. А вы здесь телепаетесь туда-сюда в этом плей-офф. Ждём в следующем году от вас настоящей игры», — приводит слова Лукашенко «Белорусский хоккей».

Отметим, что минское «Динамо» в нынешнем сезоне заняло восьмое место в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, на четыре очка опередив московский «Спартак». «Зубры» набрали 68 баллов в 68 встречах. В первом раунде минчане вылетели, проиграв серию СКА 2-4.