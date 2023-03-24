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Ак Барс — Адмирал. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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Радулов случайно ударил одноклубника, в ярости захлопывая дверцу скамейки запасных

Радулов случайно ударил одноклубника, в ярости захлопывая дверцу скамейки запасных
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В эти минуты на стадионе «Татнефть-Арена» в Казани проходит пятый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимает владивостокский «Адмирал». К середине третьего периода счёт 2:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На третьей минуте третьего периода капитан казанцев Александр Радулов, недовольный неудачной игрой в большинстве, ушёл на скамейку запасных и несколько раз в ярости захлопнул дверцу. В одном из этих моментов нападающий ударил одноклубника Артёма Галимова, стоявшего рядом. Молодой форвард, однако, в этом эпизоде не пострадал.

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Напомним, счёт в серии — 3-1 в пользу «Ак Барса». Если казанцы проиграют, то шестой матч серии состоится 26 марта во Владивостоке.

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