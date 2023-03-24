«Адмирал» обыграл «Ак Барс» в Казани и сократил отставание в серии — 2-3

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился пятый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).
Первый период прошёл без голов. На 36-й минуте Даниил Гутик с передачи Евгения Лисовца забросил курьёзную шайбу и вывел «Адмирал» вперёд. Через 145 секунд Николай Чебыкин после паса Антона Берлёва удвоил преимущество дальневосточной команды. На 52-й минуте Александр Радулов, реализовав численное большинство, отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Никита Лямкин и Дмитрий Юдин.
Таким образом, дальневосточники сократили отставание в серии — 2-3. Следующий матч пройдёт через два дня, 26 марта. Команды сыграют во Владивостоке.
- 24 марта 2023
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