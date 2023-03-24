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«Адмирал» обыграл «Ак Барс» в Казани и сократил отставание в серии — 2-3

«Адмирал» обыграл «Ак Барс» в Казани и сократил отставание в серии — 2-3
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился пятый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
24 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Лисовец) – 35:01 (5x5)   0:2 Чебыкин (Берлёв) – 37:26 (5x5)   1:2 А. Радулов (Лямкин, Юдин) – 51:15 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первый период прошёл без голов. На 36-й минуте Даниил Гутик с передачи Евгения Лисовца забросил курьёзную шайбу и вывел «Адмирал» вперёд. Через 145 секунд Николай Чебыкин после паса Антона Берлёва удвоил преимущество дальневосточной команды. На 52-й минуте Александр Радулов, реализовав численное большинство, отыграл один гол. Очки за результативные передачи получили Никита Лямкин и Дмитрий Юдин.

Таким образом, дальневосточники сократили отставание в серии — 2-3. Следующий матч пройдёт через два дня, 26 марта. Команды сыграют во Владивостоке.

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