«Адмирал» не нанёс ни одного броска в третьем периоде. «Ак Барс» за матч бросил 50 раз
Поделиться
В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился пятый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
24 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Лисовец) – 35:01 (5x5) 0:2 Чебыкин (Берлёв) – 37:26 (5x5) 1:2 А. Радулов (Лямкин, Юдин) – 51:15 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Примечательно, что в заключительном периоде матча «Адмирал» не смог нанести ни одного броска по воротам соперника. Казанцы, в свою очередь, 17 раз потревожили стража ворот дальневосточной команды Никиту Серебрякова, забив один гол. Всего же хоккеисты «Ак Барса» нанесли 50 бросков, игроки «Адмирала» — 20.
Отметим, что в первом периоде между командами было равенство: каждая бросила по 11 раз. Во втором периоде казанцы более чем в два раза перебросали соперника: 22 против 9.
Материалы по теме
Материалы по теме
Комментарии
- 24 марта 2023
-
21:51
-
21:45
-
21:30
-
21:05
-
20:57
-
20:37
-
20:34
-
20:21
-
19:59
-
19:47
-
19:27
-
18:57
-
18:34
-
18:17
-
18:01
-
17:44
-
17:41
-
17:14
-
16:52
-
16:30
-
16:23
-
15:40
-
15:00
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:20
-
13:00
-
12:43
-
12:17
-
11:55
-
11:36
-
11:15
-
10:55
-
10:35
Партнерский контент