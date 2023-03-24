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Ак Барс — Адмирал. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Адмирал» не нанёс ни одного броска в третьем периоде. «Ак Барс» за матч бросил 50 раз

«Адмирал» не нанёс ни одного броска в третьем периоде. «Ак Барс» за матч бросил 50 раз
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В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» закончился пятый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный «Ак Барс» принимал владивостокский «Адмирал». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1 (0:0, 2:0, 0:1).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
24 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Лисовец) – 35:01 (5x5)   0:2 Чебыкин (Берлёв) – 37:26 (5x5)   1:2 А. Радулов (Лямкин, Юдин) – 51:15 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Примечательно, что в заключительном периоде матча «Адмирал» не смог нанести ни одного броска по воротам соперника. Казанцы, в свою очередь, 17 раз потревожили стража ворот дальневосточной команды Никиту Серебрякова, забив один гол. Всего же хоккеисты «Ак Барса» нанесли 50 бросков, игроки «Адмирала» — 20.

Отметим, что в первом периоде между командами было равенство: каждая бросила по 11 раз. Во втором периоде казанцы более чем в два раза перебросали соперника: 22 против 9.

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