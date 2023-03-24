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В КХЛ объяснили, почему засчитали курьёзный гол нападающего «Адмирала» в ворота «Ак Барса»

В КХЛ разъяснили эпизод с засчитанным курьёзным голом нападающего «Адмирала» Даниила Гутика в ворота «Ак Барса» в пятом матче полуфинала Восточной конференции.

«На 36-й минуте после взятия ворот, произведённого игроком «Адмирала» Даниилом Гутиком, главный судья инициировал видеопросмотр на предмет пересечения шайбой линии ворот. В результате видеопросмотра определено: шайба полностью пересекла линию ворот. Хороший гол», — говорится в сообщении на официальном сайте КХЛ.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Отметим, что этот гол помог «Адмиралу» одержать победу. Спустя всего лишь 145 секунд дальневосточники упрочили преимущество. В третьем периоде команда пропустила гол, но всё равно смогла одержать победу и сократить отставание в серии — 2-3.