Результаты матчей плей-офф КХЛ 24 марта, турнирная сетка
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24 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча второго раунда плей-офф.
В Казани состоялся пятый матч полуфинальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Адмиралом». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова могли обеспечить себе выход в финал Востока в случае победы. Тем не менее счёт открыли гости. Шайбу на 36-й минуте забросил Даниил Гутик. Менее чем через три минуты Николай Чебыкин удвоил преимущество дальневосточной команды. В третьем периоде Александр Радулов отыграл одну шайбу, однако на большее казанцев не хватило. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Ак Барса». Шестой матч будет сыгран через два дня, 26 марта, во Владивостоке.
Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
24 марта 2023, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Гутик (Лисовец) – 35:01 (5x5) 0:2 Чебыкин (Берлёв) – 37:26 (5x5) 1:2 А. Радулов (Лямкин, Юдин) – 51:15 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
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П2
Комментарии
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