Результаты матчей плей-офф КХЛ 24 марта, турнирная сетка

24 марта в Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день розыгрыша Кубка Гагарина — 2023. Была проведена одна встреча второго раунда плей-офф.

В Казани состоялся пятый матч полуфинальной серии Восточной конференции между «Ак Барсом» и «Адмиралом». Подопечные Зинэтулы Билялетдинова могли обеспечить себе выход в финал Востока в случае победы. Тем не менее счёт открыли гости. Шайбу на 36-й минуте забросил Даниил Гутик. Менее чем через три минуты Николай Чебыкин удвоил преимущество дальневосточной команды. В третьем периоде Александр Радулов отыграл одну шайбу, однако на большее казанцев не хватило. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Ак Барса». Шестой матч будет сыгран через два дня, 26 марта, во Владивостоке.