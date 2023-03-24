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Овечкин сравнялся с легендой «Питтсбурга» Роном Фрэнсисом по матчам с 1+ голом и 1+ пасом

Овечкин сравнялся с легендой «Питтсбурга» Роном Фрэнсисом по матчам с 1+ голом и 1+ пасом
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Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и отдал результативную передачу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс». Российский форвард довёл свой бомбардирский счёт в текущем сезоне до 71 очка.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 марта 2023, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
6 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Шири – 10:15 (5x5)   2:0 Манта (Овечкин, Кузнецов) – 10:33 (5x5)   3:0 Дауд (Протас) – 21:27 (5x5)   4:0 Бекстрём (Строум, Карлсон) – 28:12 (5x4)   5:0 Карлсон (Бекстрём, Строум) – 41:04 (5x4)   5:1 Зайцев (Дикинсон, Джонсон) – 43:08 (5x5)   6:1 Овечкин – 54:56 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин провёл 243-й матч, в котором забил не менее одного гола и отдал хотя бы одну результативную передачу. По этому показателю 37-летний капитан «Вашингтона» вышел на 12-е место в истории НХЛ. Нападающий сравнялся с легендарным хоккеистом «Питтсбург Пингвинз» Роном Фрэнсисом.

Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 6:1.

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