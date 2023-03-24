Овечкин сравнялся с легендой «Питтсбурга» Роном Фрэнсисом по матчам с 1+ голом и 1+ пасом

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол и отдал результативную передачу во встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Чикаго Блэкхоукс». Российский форвард довёл свой бомбардирский счёт в текущем сезоне до 71 очка.
Как отмечает пресс-служба НХЛ, Овечкин провёл 243-й матч, в котором забил не менее одного гола и отдал хотя бы одну результативную передачу. По этому показателю 37-летний капитан «Вашингтона» вышел на 12-е место в истории НХЛ. Нападающий сравнялся с легендарным хоккеистом «Питтсбург Пингвинз» Роном Фрэнсисом.
Напомним, в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Чикаго Блэкхоукс». Победу в этой встрече одержали хозяева со счётом 6:1.
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