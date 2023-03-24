Президент США Джо Байден: мне нравятся все канадские команды, кроме «Торонто»

Президент США Джо Байден рассказал о своих хоккейных предпочтениях. Глава Соединённых Штатов Америки во время выступления в парламенте поделился мнением о канадских командах Национальной хоккейной лиги.

«Мне нравятся все ваши [хоккейные] команды, кроме «Торонто»!» — приводит слова Байдена журналист Маккензи Грей на своей странице в «Твиттере».

Президент США добавил, что «Торонто Мэйпл Лифс» ему не нравится, потому что «кленовые листья» обыграли «Филадельфию Флайерз» в январе. Причина заключается в том, что жена Байдена родом из Филадельфии.

Отметим, что встреча между «Мэйпл Лифс» и «Флайерз» прошла в ночь с 8 на 9 января в Филадельфии. «Кленовые листья» одержали крупную победу со счётом 6:2. Это был третий матч команд в сезоне. Все три остались за «Торонто» (5:2, 4:3, 6:2).