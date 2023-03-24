В НХЛ прокомментировали информацию о возможной угрозе для россиян за участие в ЛГБТ-акциях

Заместитель комиссионера Национальной хоккейной лиги Билл Дэйли прокомментировал информацию о том, что российских игроков может ожидать угроза за участие в ЛГБТ-акциях.

«Мы серьёзно относимся ко всем рискам, и этот ничем не отличается. При этом у нас нет информации, которая указывала бы на существование какой-либо материальной угрозы (в России или где-либо еще), связанной с участием российского игрока в клубных ЛГБТ-акциях.

Сейчас нам не известно о какой-либо прямой материальной угрозе физическому лицу. При этом мы понимаем, что существует более явственная угроза для определённых игроков, и считаем, что должны реагировать соответствующим образом. Пока что у нас не будет дальнейших комментариев по этому вопросу», — приводит слова Дэйли The Athletic.

Отметим, что ранее ряд клубов, за которые выступают российские хоккеисты, отказались от участия в ЛГБТ-акциях. Среди этих команд «Миннесота Уайлд», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Чикаго Блэкхоукс».

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