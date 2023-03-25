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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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Расписание матчей плей-офф КХЛ 25 марта

Расписание матчей плей-офф КХЛ 25 марта
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Сегодня, 25 марта, пройдёт очередной матч второго раунда Кубка Гагарина. На текущий игровой день запланирована одна встреча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

ЦСКА в единственном матче дня примет в Москве «Локомотив». Встреча состоится на стадионе «ЦСКА-Арена» и начнётся в 17:00 по местному времени. Армейцы в первом матче всухую переиграли ярославцев со счётом 2:0. Во второй встрече «Локомотив» к 34-й минуте выигрывал 2:0, однако упустил преимущество и потерпел поражение — 2:3. В третьем матче подопечные Игоря Никитина крупно обыграли ЦСКА со счётом 6:2. Четвёртая встреча, однако, завершилась победой московских армейцев со счётом 3:1. Счёт в серии — 3-1 в пользу ЦСКА.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
25 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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