Зак Паризе установил рекорд клуба «Нью-Йорк Айлендерс»

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В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт равный — 2:2.

Автором первой шайбы «Айлендерс» в этом матче стал Зак Паризе, открывший счёт во встрече.

Для 38-летнего канадского нападающего эта шайба стала уже 20-й в нынешнем сезоне. Всего на счету Паризе 30 (20+10) очков в 73 встречах нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Паризе стал самым возрастным игроком «Нью-Йорк Айлендерс» в истории, достигшим отметки в 20 голов за регулярный сезон. Ранее в составе этого клуба такого не добивался никто.

«Нью-Йорк Айлендерс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.