Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Зак Паризе установил рекорд клуба «Нью-Йорк Айлендерс»

Зак Паризе установил рекорд клуба «Нью-Йорк Айлендерс»
Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт равный — 2:2.

Автором первой шайбы «Айлендерс» в этом матче стал Зак Паризе, открывший счёт во встрече.

Для 38-летнего канадского нападающего эта шайба стала уже 20-й в нынешнем сезоне. Всего на счету Паризе 30 (20+10) очков в 73 встречах нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Таким образом, Паризе стал самым возрастным игроком «Нью-Йорк Айлендерс» в истории, достигшим отметки в 20 голов за регулярный сезон. Ранее в составе этого клуба такого не добивался никто.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2023, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Перерыв
4 : 2
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Паризе (Фэшинг) – 13:37 (5x5)   1:1 Годро (Рослович, Дженнер) – 24:58 (5x4)   1:2 Нельсон (Палмьери) – 25:30 (5x5)   2:2 Фуди (Рослович) – 28:59 (5x5)   3:2 Джонсон – 37:06 (5x5)   4:2 Робинсон (Бемстрём, МакКаун) – 37:46 (5x5)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нью-Йорк Айлендерс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023