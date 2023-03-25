Зак Паризе установил рекорд клуба «Нью-Йорк Айлендерс»

В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт равный — 2:2.
Автором первой шайбы «Айлендерс» в этом матче стал Зак Паризе, открывший счёт во встрече.
Для 38-летнего канадского нападающего эта шайба стала уже 20-й в нынешнем сезоне. Всего на счету Паризе 30 (20+10) очков в 73 встречах нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Таким образом, Паризе стал самым возрастным игроком «Нью-Йорк Айлендерс» в истории, достигшим отметки в 20 голов за регулярный сезон. Ранее в составе этого клуба такого не добивался никто.
«Нью-Йорк Айлендерс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.
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