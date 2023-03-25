Илья Сорокин пропустил лакросс-гол в матче с «Коламбусом»

В эти минуты в Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Нью-Йорк Айлендерс». На момент написания новости в матче идёт перерыв после второго периода. Счёт — 4:2 в пользу хозяев.

На 38-й минуте встречи российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин пропустил лакросс-гол от канадского нападающего Кента Джонсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте NHL.

В этом матче Зак Паризе стал самым возрастным игроком «Нью-Йорк Айлендерс» в истории, достигшим отметки в 20 голов за регулярный сезон. Ранее в составе этого клуба такого не добивался никто. Игрок отличился на 14-й минуте встречи.

«Нью-Йорк Айлендерс» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции.