Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

22 сейва Сорокина не помогли «Айлендерс» в матче с «Коламбусом»

22 сейва Сорокина не помогли «Айлендерс» в матче с «Коламбусом»
Аудио-версия:
Комментарии

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счётом 5:4 (0:1, 4:1, 0:2, 1:0).

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте — отличился Зак Паризе, выведя «Айлендерс» вперёд.На 25-й минуте встречи Джонни Годро сравнял счёт. Всего через 32 секунды игрового времени Брок НЕльсон вновь вывел «Айлендерс» вперёд, однако ещё до конца второй двадцатиминутки в ворота Ильи Сорокина влетели три шайбы — отличились Лиам Фуди, Кент Джонсон и Эрик Робинсон.

К середине второго периода гостям удалось отыграться усилиями Кайла Палмьери и Нельсона, оформившего дубль. Встреча перешла в овертайм, где точку в ней поставил точный бросок Буна Дженнера, принесшего победу «Коламбусу».

Сорокин совершил в этом матче 22 сейва.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2023, суббота. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 4
ОТ
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Паризе (Фэшинг) – 13:37 (5x5)   1:1 Годро (Рослович, Дженнер) – 24:58 (5x4)   1:2 Нельсон (Палмьери) – 25:30 (5x5)   2:2 Фуди (Рослович) – 28:59 (5x5)   3:2 Джонсон – 37:06 (5x5)   4:2 Робинсон (Бемстрём, МакКаун) – 37:46 (5x5)   4:3 Палмьери (Пелеч, Мейфилд) – 43:34 (5x5)   4:4 Нельсон (Хорват, Добсон) – 48:00 (5x4)   5:4 Дженнер (Боквист, Годро) – 60:40 (4x3)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023