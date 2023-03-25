22 сейва Сорокина не помогли «Айлендерс» в матче с «Коламбусом»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой хозяев льда в овертайме со счётом 5:4 (0:1, 4:1, 0:2, 1:0).

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте — отличился Зак Паризе, выведя «Айлендерс» вперёд.На 25-й минуте встречи Джонни Годро сравнял счёт. Всего через 32 секунды игрового времени Брок НЕльсон вновь вывел «Айлендерс» вперёд, однако ещё до конца второй двадцатиминутки в ворота Ильи Сорокина влетели три шайбы — отличились Лиам Фуди, Кент Джонсон и Эрик Робинсон.

К середине второго периода гостям удалось отыграться усилиями Кайла Палмьери и Нельсона, оформившего дубль. Встреча перешла в овертайм, где точку в ней поставил точный бросок Буна Дженнера, принесшего победу «Коламбусу».

Сорокин совершил в этом матче 22 сейва.