Два ассиста Ничушкина и 18 сейвов Георгиева помогли «Колорадо» обыграть «Аризону»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Аризону Койотс». Победу в этой игре одержали хозяева со счётом 3:1.
В составе победителей заброшенные шайбы на свой счёт записали Натан Маккиннон, Кейл Макар и Джей Ти Комфер. Российский форвард Валерий Ничушкин записал в свой актив две рузльтативные передачи. Его соотечественник, голкипер Александр Георгиев по ходу матча совершил 17 сейвов. После окончания матча Ничушкин был признан третьей звездой.
Единственную шайбу гостей забросил Клейтон Келлер.
«Колорадо» занимает третье место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Аризона», в свою очередь, расположилась на седьмом месте.
НХЛ - регулярный чемпионат
25 марта 2023, суббота. 04:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 1
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Маккиннон (Макар, Ничушкин) – 12:52 (5x4) 1:1 Келлер (Шмальц, Мозер) – 18:57 (5x5) 2:1 Макар (Маккиннон, Ничушкин) – 46:41 (5x5) 3:1 Комфер (Макар, Маккиннон) – 51:17 (5x4)
Кто победит в основное время?
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П2
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