Форвард «Коламбуса» Патрик Лайне выбыл на месяц из-за травмы, полученной на тренировке
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Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Патрик Лайне из-за растяжения трицепса, полученного на тренировке команды, пропустит от двух до четырёх недель, сообщает пресс-служба клуба.
24-летний форвард набрал 52 (22+30) очка в 55 играх этого сезона, являясь вторым снайпером и бомбардиром своей команды.
Лайне пропустил шесть игр из-за травмы локтя, семь из-за травмы лодыжки и две из-за протокола COVID-19 в этом сезоне. Нападающий набрал 14 (5+9) очков в последних 10 играх.
Всего за карьеру в НХЛ финский форвард провёл 462 матча, в которых набрал 379 очков — забросил 198 шайб и отдал 181 результативную передачу. «Коламбус» делит последнее место в лиге с «Сан-Хосе Шаркс».
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