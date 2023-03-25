Николишин: СКА формировался не один год и возит с собой два состава

Чемпион мира по хоккею, бронзовый призёр Олимпийских игр, президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин подвёл итоги серии плей-офф полуфинала западной конференции КХЛ между «Торпедо» и СКА, в которой сухую победу одержал питерский клуб.

«Просто болел за «Торпедо» и предсказывал их проход в полуфинал, скажем так, для эмоций. Но на сегодняшний день СКА объективно сильнее во всех отношениях: и в подборе игроков, и в длине скамейке, и по игре. СКА выглядел мощнее, мастеровитее, превзошел во вратарской линии — так что все по делу.

В четвёртом матче был самый хороший шанс зацепить хотя бы одну победу, но тут «Торпедо» уже проиграло само себе. Ведя в счёте 3:1 ошибаться так, как ошибся Алексей Кручинин — непростительно. Всё-таки хоккей — это не только красивые передачи, обыгрыши, голы, но и умение терпеть и играть по счёту.

Торпедовцы могли сетовать на невезение? Везение — это всё хрень. Не обращайте внимание. Мы же смотрим вдлинную. Просто не было достаточно игроков для решения задачи. СКА с собой два состава возит, и формировалась команда не один год. У «Торпедо» не было такой возможности, да и средства нужны совсем другие», — цитирует Николишина «РБ Спорт».

В финале конференции питерский клуб встретится с победителем серии ЦСКА — «Локомотив». Пятый матч этой серии пройдёт сегодня, 25 марта, в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.