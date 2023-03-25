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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
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ЦСКА — «Локомотив»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть

ЦСКА — «Локомотив»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть
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Сегодня, 25 марта, в Москве пройдёт пятый матч полуфинальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между ЦСКА и «Локомотивом». Счёт в серии — 3-1 в пользу армейцев.

Игра начнётся в 17:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
25 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Локомотив
Ярославль
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В рамках плей-офф КХЛ команды встречались между собой трижды. Эта встреча будет третьей подряд в плей-офф между этими соперниками. В прошлом сезоне сухую победу в серии одержали армейцы. Две из трёх серий выигрывала московская команда. Лишь в сезоне-2016/2017 ярославцам удалось пройти ЦСКА в шести матчах в рамках полуфинала Западной конференции КХЛ. В первом матче серии победу со счётом 2:0 одержал ЦСКА. Во втором матче «Локомотив» к 34-й минуте вёл 2:0, но упустил преимущество и проиграл — 2:3. В третьем матче железнодорожники одержали крупную победу со счётом 6:2. В четвёртом матче победу праздновали армейцы со счётом 3:1.

В сезонной серии клубы встречались шесть раз и одержали по три победы каждый. Следующие матчи будут сыграны если потребуется, 27 и 29 марта.

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