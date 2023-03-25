Экс-голкипер СКА: Серебряков для «Адмирала» даже больше, чем полкоманды

Бывший голкипер СКА, бронзовый призёр чемпионата СССР сезона-1986/1987 Сергей Черкас отметил великолепную игру голкипера «Адмирала» Никиты Серебрякова в серии полуфинала Восточной конференции с «Ак Барсом». Серебряков отразил 49 бросков из 50, в том числе 16 из 17 в третьем периоде пятого матча серии.

«Серебряков и в прошлом сезоне играл неплохо, а в этом выглядит просто здорово. Но и вся система игры «Адмирала» построена таким образом, что им трудно забить. Тут заслуга не только вратаря. Вся команда играет грамотно и в атаке, и в обороне, и в средней зоне. Это помогает проявить себя Серебрякову. Он «подчищает» всё, что можно. Реагирует даже на отскоки своих игроков.

На это не каждый вратарь способен? Конечно, многие этого не ждут. Серебряков — центральная фигура «Адмирала». Он доказывает, что без вратаря невозможно выиграть ничего в плей-офф. Если бы не играл здорово у СКА Николаев, если бы в последнем матче против «Торпедо» тренерский штаб армейцев не заменил уставшего Николаева на Подъяпольского, а тот не «закрыл» ворота, не было бы победы. Игра голкипера и обороны выходит в Кубке Гагарина на первый план.

Тот случай, когда про вратаря можно сказать, что он — полкоманды? Абсолютно точно. Серебряков даже больше, чем полкоманды. Играет без грубых ошибок, очень надёжно. Его надёжность передаётся игрокам обороны, игрокам атаки. «Адмирал» не боится убегать в атаку, зная, что голкипер, если что, выручит. И вся система игры Тамбиева, повторюсь — пятеро в атаке, пятеро в обороне — работает превосходно. Это не просто — так обыграть первую команду «Востока», у которой состав объективно лучше», — цитирует Черкаса «РБ Спорт».

Серебряков в текущем плей-офф одержал шесть побед в 11 матчах с процентом отражённых бросков 94,8%. Шестой матч серии пройдёт завтра, 26 марта, во Владивостоке и начнётся в 10:00 по мск.