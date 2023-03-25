Николишин: после Ларионова приверженцы окопного хоккея могут пересмотреть свои взгляды

Чемпион мира по хоккею, бронзовый призёр Олимпийских игр, президент Федерации хоккея Москвы Андрей Николишин считает, что после яркого выступления «Торпедо» под руководством Игоря Ларионова, некоторые главные тренеры команд КХЛ могут пересмотреть свои взгляды на хоккей.

«Приверженцы окопного хоккея могут пересмотреть свои взгляды? Должны. Тренеры, которые проповедуют другой хоккей, а-ля Никитин и компания, которые всегда играли в оборону, наверняка пересмотрят какие-то вещи. То есть был послан мощный импульс. В этом, пожалуй, главная заслуга.

Руководство «Локомотива» может сказать Никитину играть не только на результат? Почему нет? Это будет логично, в этом и смысл революции от «Торпедо», о которой мы говорим», — цитирует Николишина «РБ Спорт».

Руководство «Торпедо» сообщило, что тренерский штаб клуба в полном составе продолжит работу в новом сезоне КХЛ. Этот сезон был первым для Игоря Ларионова на посту главного тренера клуба КХЛ.