Нападающий «Нефтехимика»: чем длиннее серия, тем выше шансы «Адмирала»

Нападающий «Нефтехимика» Ансель Галимов считает, что с каждым новым матчем серии «Ак Барс» — «Адмирал» у дальневосточного клуба появляется больше шансов на итоговую победу. Так же форвард отметил специфическую домашнюю площадку владивостокцев.

«Изначально было понятно, что Казань ждёт тяжёлая серия. Думаю, что „Адмирал“ очень хорошо изучил наше противостояние, которое в общем-то прошло в равной борьбе и в котором многое решили удаления. „Ак Барс“ остаётся фаворитом серии? Если и остаётся, то уже не явным. „Адмирал“ отлично адаптирован к перелётам, чем длиннее серия, тем выше его шансы. Плюс „Фетисов-Арена“ — очень специфическая, гостям там тяжело играть.

В чём специфика? Эта арена — самая узкая в КХЛ. Иногда кажется, что там после любой атаки шайба автоматически вылетает на пятачок, такая геометрия площадки. Хозяева этим пользуются. Да, у «Ак Барса» много мастеров, звёзд КХЛ, это отличная команда, флагман всего спортивного Татарстана. Но плюс «Адмирала» — функциональная подготовка. После одного турне на Дальний Восток первый матч на Западе — всегда самый тяжёлый. А тут у «Ак Барса» — сразу два перелета во Владивосток за 10 дней. Очень сложный график!» — цитирует Галимова Russia-Hockey.ru.

Вчерашний пятый матч серии закончился гостевой победой «Адмирала» со счётом 2:1. Шестой матч серии пройдёт завтра, 26 марта, во Владивостоке и начнётся в 10:00 по мск.