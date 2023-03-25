Разин: хочется попасть в команду, где люди хотят побеждать, а не топтаться на месте

Бывший главный тренер «Северстали» Андрей Разин назвал причины своего ухода из череповецкого клуба и отметил, что с каждым годом ему становилось всё сложнее мотивировать одних и тех же хоккеистов на победу. Специалист провёл пять лет на посту главного тренера «Северстали».

«Я никогда не говорил, что первый раунд плей-офф является потолком для «Северстали». Напротив, считаю, что без меня, если сохранить костяк и немного его усилить, команда может продолжить прогрессировать. Ни для кого не секрет, что в Череповце в основном играют молодые ребята, и они растут, с этим вряд ли кто-то будет спорить. Многие ребята вышли под нашим руководством на новый уровень. Но им тоже нужно двигаться дальше, не останавливаться в развитии. Поэтому считаю, что мой уход будет полезен и мне, и хоккеистам – им тоже надо сменить обстановку, то есть, тренера, ауру внутри коллектива, которую мы создавали.

Что же касается себя лично, то хочу перейти на новый уровень, потому что в «Северстали», пожалуй, сделал всё, что мог. В последнее время, стал замечать, что повторяюсь в речах, а говорить одно и то же пятый сезон подряд, наверное, не совсем правильно. Конечно, пытался что-то придумывать, но мотивировать на каждый чемпионат одними и теми же фразами одних и тех же людей становилось всё тяжелее. Что же касается схем, то мы постоянно придумывали что-то новое, даже в серии с тем же ЦСКА меняли кое-что пару раз. С хоккейными-то идеями как раз проблем не было. Но в части мотивационных речей, думаю, я во многом себя исчерпал.

Да, в Череповце, а до этого в Екатеринбурге и Ижевске мне действительно приходилось начинать практически с нуля. Но ведь все клубы разные, во многих есть костяк, к которому нужно лишь добавить «мышечную массу». И, считаю, что с такими командами работать легче. Хочется верить, что приду в команду, где люди хотят побеждать, а не топтаться на месте, и мои идеи и взгляды, возможно, помогут этого добиться», — цитирует Разина BetOn.

«Северсталь» уступила в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина московскому ЦСКА в семи матчах. Череповецкий клуб вёл по ходу серии со счётом 2-1 и по ходу решающего седьмого матча со счётом 2:0. Напомним, на пресс-конференции, посвящённой закрытию сезона, Разин заявил, что не будет продлевать контракт с клубом, потому что «исчерпал себя в «Северстали».