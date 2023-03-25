Словацкий нападающий «Северстали» рассказал, как чувствует себя в Череповце

Словацкий нападающий «Северстали» Адам Лишка ответил на вопрос, останется ли он в череповецкой команде. Кроме того, форвард поделился мнением о Череповце и местных болельщиках.

«Я наслаждаюсь отдыхом с семьёй. Год для нас выдался непростой. Немного слежу за плей-офф. Пока не готов говорить про моё будущее в «Северстали». Сезон только закончился! Хочу сказать одно: в Череповце я чувствую себя комфортно. Мне очень нравятся город и болельщики», — приводит слова Лишки официальный телеграм-канал клуба.

Отметим, что в регулярном чемпионате словацкий форвард принял участие в 64 встречах, в которых забросил 11 шайб и отдал 14 результативных передач, суммарно набрав 25 очков. Лишка стал седьмым бомбардиром «Северстали» в регулярке.

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