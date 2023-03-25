В США выпустили специальные футболки, посвящённые 802-й шайбе Овечкина в НХЛ

В Северной Америке выпустили специальные футболки, посвящённые 802-й шайбе российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ, сообщает Russian Machine Never Breaks.
Футболка имеет чёрный цвет, посередине золотыми буквами написано Ovi. Кроме того, на ней изображён сам Овечкин, поднимающий руку вверх, в форме «Вашингтона» — той, в который и был забит исторический гол. Слева стоит подпись россиянина, справа — написано число 802. Вместо нуля изображено лого Великой погони — The Gr8 Chase.
Фото: Официальный сайт Russian Machine Never Breaks
Отметим, что хоккеисты «Вашингтона» носили похожие футболки перед матчем с «Коламбус Блю Джекетс» (6:7) в ночь с 21 на 22 марта. Этот элемент одежды продавался в клубном магазине «столичных», однако теперь в США их продают и онлайн. Кроме того, в честь 802-й шайбы были выпущены футболки с ещё тремя разными дизайнами.
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