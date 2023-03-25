В матче ЦСКА — «Локомотив» произошла массовая стычка

В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит пятый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». После второго периода счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На исходе первого игрового отрезка у ворот армейцев произошла массовая стычка. После опасной атаки железнодорожников голкипер хозяев Адам Рейдеборн спас ворота. В этот момент прозвучала сирена на перерыв. Защитник ЦСКА Артём Сергеев, подъехав к нападающему «Локомотива» Степану Никулину, оказался чем-то недоволен и ударил соперника клюшкой. К хоккеистам подъехали другие игроки, немного потолкались, но в драку это не переросло. Удалений также не последовало.

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