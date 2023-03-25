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ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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В пятом матче серии ЦСКА — «Локомотив» случилась массовая драка с участием вратаря

В пятом матче серии ЦСКА — «Локомотив» случилась массовая драка с участием вратаря
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В эти минуты на стадионе «ЦСКА-Арена» в Москве проходит пятый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимает ярославский «Локомотив». К середине третьего периода счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 46-й минуте армейцы проводили опасную атаку, в ходе которой шайба заметалась перед воротами. Голкипер железнодорожников Даниил Исаев попытался зафиксировать шайбу, однако на него налетел нападающий москвичей Антон Слепышев. После этого вратарь набросился на соперника, началась массовая драка. Судьи быстро её остановили, однако Слепышев и Исаев были наказаны двухминутными штрафами за грубость.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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