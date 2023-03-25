Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Локомотив. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — «Локомотив» 0:1, пятый матч серии плей-офф КХЛ, 25 марта 2023 года

«Локомотив» всухую обыграл ЦСКА и сократил отставание в серии — 2-3
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился пятый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Фонбет КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 5-й матч
25 марта 2023, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Локомотив
Ярославль
0:1 Берёзкин (Каюмов, Шалунов) – 51:22 (5x4)
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Первые два периода завершились без голов. Счёт в матче на 52-й минуте открыл нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин, реализовавший большинство. Очки за результативные передачи получили Артур Каюмов и Максим Шалунов. Этот гол стал единственный в матче. Шат-аут оформил Даниил Исаев, отразивший 21 бросок.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, железнодорожники сократили отставание в серии — 2-3. Следующий матч пройдёт через два дня, 27 марта. Команды сыграют в Ярославле.

Материалы по теме
Видео
В пятом матче серии ЦСКА — «Локомотив» случилась массовая драка с участием вратаря
Материалы по теме
Видео
В матче ЦСКА — «Локомотив» произошла массовая стычка
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023