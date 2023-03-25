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«Локомотив» всухую обыграл ЦСКА и сократил отставание в серии — 2-3

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился пятый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Первые два периода завершились без голов. Счёт в матче на 52-й минуте открыл нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин, реализовавший большинство. Очки за результативные передачи получили Артур Каюмов и Максим Шалунов. Этот гол стал единственный в матче. Шат-аут оформил Даниил Исаев, отразивший 21 бросок.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Таким образом, железнодорожники сократили отставание в серии — 2-3. Следующий матч пройдёт через два дня, 27 марта. Команды сыграют в Ярославле.

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