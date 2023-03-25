Видео гола, принёсшего «Локомотиву» победу в пятом матче с ЦСКА
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В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился пятый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).
Единственный гол был забит на 51-й минуте. Нападающий железнодорожников Максим Шалунов по центру заехал в чужую зону, стянув на себя двух защитников. Шайба отскочила к Артуру Каюмову, нанёсшему бросок, однако Адам Рейдеборн отразил её. Форвард «Локомотива» успел на подбор и отдал передачу себе за спину. Шайбу подхватил Максим Берёзкин, с пятачка попавший точно в ворота. Этот гол принёс «Локомотиву» победу.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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