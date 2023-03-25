Слепышев сцепился с вратарём, железнодорожники праздновали победу. Фото с ЦСКА — «Локо»

25 марта в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился пятый матч второго раунда плей-офф чемпионата КХЛ сезона-2022/2023, в котором местный ЦСКА принимал ярославский «Локомотив». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0 (0:0, 0:0, 1:0).

Первые два периода завершились без голов. Счёт в матче на 52-й минуте открыл нападающий «Локомотива» Максим Берёзкин, реализовавший большинство. Очки за результативные передачи получили Артур Каюмов и Максим Шалунов. Этот гол стал единственным в матче. Шат-аут оформил Даниил Исаев, отразивший 21 бросок.

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал победу в пятом матче плей-офф КХЛ с ЦСКА (1:0, 2-3).

«Да что здесь комментировать — мы просто заслужили играть следующую игру. Готовимся.

Близкий к идеальному матч? Всегда есть над чем работать. Скажем так, сегодня мы были более последовательны. Тяжёлая серия с опытным соперником, поэтому цена этих импульсов очень высока. Сегодня мы были в этом лучше, потому и победили», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.