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«Локомотив» показывал все пять игр атакующий хоккей». Главный тренер ЦСКА оценил соперника

«Локомотив» показывал все пять игр атакующий хоккей». Главный тренер ЦСКА оценил соперника
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после поражения в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ с «Локомотивом» (0:1, 3-2).

«Невысокие скорости сегодня? За соперника не буду отвечать, у них такое положение, 1-3 в серии, где-то осторожничали. Мы, считаю, в первом периоде очень хотели забить. Не скажу, что скорости были как в прошлой игре в Ярославле. Но мы играли в агрессивный хоккей. Особенно в первом периоде в первые 10–14 минут. Были хорошие смены.

Неигровые факторы сказались на матче? Они всегда присутствовали в той или иной мере, где-то больше, где-то меньше. Мы никогда не настраивали наш коллектив на какие-то потусторонние факторы. Нет смысла. Мы настраиваем ребят на простые вещи, которые делали хорошо весь сезон. Фокус настроен на то, что приносит результат. Так намного легче готовиться к играм. Ты думаешь о своей индивидуальной игре, о звеньях в пятёрках и о парах защитников.

«Локомотив» — серьёзная команда. Она показывала все пять матчей атакующий хоккей. Здорово двигали шайбу в нашей зоне. Мы приложили много усилий, чтобы перестроиться под эту агрессивную манеру игры. Наш соперник где-то больше сыграл по счёту.

Мы не думаем о прошлом сезоне и о прошлых сериях. Это ненужная и тяжёлая ноша. Мы готовимся к игре и сопернику, разбираем наши действия», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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