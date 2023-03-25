«Локомотив» показывал все пять игр атакующий хоккей». Главный тренер ЦСКА оценил соперника

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после поражения в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ с «Локомотивом» (0:1, 3-2).
«Невысокие скорости сегодня? За соперника не буду отвечать, у них такое положение, 1-3 в серии, где-то осторожничали. Мы, считаю, в первом периоде очень хотели забить. Не скажу, что скорости были как в прошлой игре в Ярославле. Но мы играли в агрессивный хоккей. Особенно в первом периоде в первые 10–14 минут. Были хорошие смены.
Неигровые факторы сказались на матче? Они всегда присутствовали в той или иной мере, где-то больше, где-то меньше. Мы никогда не настраивали наш коллектив на какие-то потусторонние факторы. Нет смысла. Мы настраиваем ребят на простые вещи, которые делали хорошо весь сезон. Фокус настроен на то, что приносит результат. Так намного легче готовиться к играм. Ты думаешь о своей индивидуальной игре, о звеньях в пятёрках и о парах защитников.
«Локомотив» — серьёзная команда. Она показывала все пять матчей атакующий хоккей. Здорово двигали шайбу в нашей зоне. Мы приложили много усилий, чтобы перестроиться под эту агрессивную манеру игры. Наш соперник где-то больше сыграл по счёту.
Мы не думаем о прошлом сезоне и о прошлых сериях. Это ненужная и тяжёлая ноша. Мы готовимся к игре и сопернику, разбираем наши действия», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 25 марта 2023
-
20:26
-
20:18
-
20:07
-
19:53
-
19:52
-
19:49
-
19:47
-
19:22
-
19:11
-
18:55
-
18:29
-
17:57
-
17:33
-
17:14
-
16:54
-
16:22
-
15:50
-
15:20
-
14:55
-
14:25
-
14:00
-
13:45
-
13:15
-
12:52
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:15
-
11:09
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:10
-
09:35
-
09:15