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Фёдоров рассказал, есть ли у игроков ЦСКА установка выводить из себя вратаря «Локомотива»

Фёдоров рассказал, есть ли у игроков ЦСКА установка выводить из себя вратаря «Локомотива»
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Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров высказался после поражения в пятом матче полуфинальной серии Западной конференции КХЛ с «Локомотивом» (0:1, 3-2). В частности, наставник москвичей прокомментировал эпизод встречи, в котором нападающий армейцев Антон Слепышев врезался во вратаря ярославцев Даниила Исаева.

«Есть ли какая-то установка игрокам ЦСКА выводить вратаря «Локомотива» из себя? Такая установка — неблагородное дело. Её нет и не может быть. У каждого нашего нападающего есть достаточно задач. Там не наш форвард и не вратарь «Локомотива» были задействованы в эпизоде. К сожалению, на коленках, когда ты на льду, очень сложно затормозить», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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